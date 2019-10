Kleid von Lady Gaga wird Fall für die Polizei

Blöd nur, dass die Robe gar nicht Lady Gaga, sondern dem Designer Valentino gehört und es nur eine Leihgabe für die Veranstaltung war. Mitarbeiter von Valentino vermuten, dass es gestohlen wurde und planen daher, bei der Polizei Anzeige zu erstatten, da das Kleid nie zurückgegeben wurde.

Das Designer-Teil in hellblau verfügt über eine dreimeterlange Schleppe. Es wurde von Valentino-Haute-Couture als subtile Hommage an Judy Garlands Auftritt im Originalfilm „A Star is Born“ speziell für Lady Gaga entworfen. Für das Remake dieses Films gewann Lady Gaga ja einen Golden Globe für den besten Song.

Das Kleid kam zum Auktionshaus mit einer Notiz der Hotelangestellten, die erklärt, wie es in ihre Hände gekommen war.

Gagas Kleid soll am 31. Oktober über " Nate D. Sanders Auctions" versteigert werden. Geboten wird ab 8.000 US-Dollar.