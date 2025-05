Kim Kardashian: Neuer kontroverser Skims-BH spaltet die Gemüter

Auf dem offiziellen Instagram-Account von Kardashians Unterwäsche-Label gibt es seit Kurzem den sogenannten "Pierced Nipple Push-Up Bra" zu bestaunen, der seit dem 22. Mai in vielen Körbchengrößen und in diversen Farben verkauft wird.

"Ein BH, wie Sie ihn noch nie gesehen haben. Entdecken Sie eine gewagte Neuinterpretation unseres viralen Nippel-BHs mit einem künstlichen Brustwarzenpiercing", heißt es über das neue Produkt. "Unser viraler Nipple Bra ist zurück, neu erfunden mit einem künstlichen Piercing für Ihren kühnsten Look aller Zeiten."

Der Launch des Piercing-BHs spaltet die Gemüter. Zahlreiche Instagram-User zeigen sich von dem neuen Skims-Produkt eher vor den Kopf gestoßen.

"Das ist so seltsam", schreibt eine Userin. "Das dümmste Ding aller Zeiten", eine andere. Doch nicht alle können die Kritik nachvollziehen. So schreibt etwa jemand: "Viele Leute haten, aber meine Tante, die Brustkrebs überlebt hat, ist so begeistert von diesen BHs."

Ein anderer Nutzer wundert sich: "Warum urteilen die Leute so hart darüber? Ich wollte schon immer Brustwarzenpiercings, weil ich sie durch ein Shirt so toll fand, aber ich habe mir nie welche geholt. Dieser BH ist perfekt! Unglaublich einzigartig."