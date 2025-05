Star-Drummer stirbt mit 39 Jahren bei Flugzeugabsturz

Die Musikwelt trauert um Schlagzeuger Daniel Williams und Musikmanager Dave Shapiro . Wie unter anderem Shapiros Agentur bestätigte, starben die beiden in der Nacht auf Donnerstag bei einem Flugzeugabsturz.

Fans und Kollegen trauern um Williams und Shapiro

Williams und Shapiro befanden sich an Bord einer Cessna 550, die gegen 3:45 Uhr Ortszeit am 22. Mai 2025 in ein Wohngebiet nahe dem Montgomery-Gibbs Executive Airport stürzt,e wie unter anderem das US-Magazin People berichtet.

Kurz vor dem Start soll der ehemalige Schlagzeuger der Band "The Devil Wears Prada" noch Fotos aus dem Cockpit gepostet haben, dann stürzte die Privatmaschine von Dave Shapiro ab.

Auf Instagram nimmt Williams' frühere Band Abschied von dem Musiker. "Keine Worte. Wir schulden dir alles. Liebe dich für immer", heißt es unter einer Reihe an Fotos von Williams, der im Alter von nur 39 Jahren ums Leben kam.