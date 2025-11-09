Kim Kardashian ist bei der Anwaltsprüfung durchgefallen
Seit sechs Jahren macht Kim Kardashian eine Ausbildung zur Anwältin, die sie allerdings noch immer nicht abschließen konnte.
Seit sechs Jahren werkelt Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian (45) jetzt schon an ihrer Ausbildung zur Anwältin, bis zum Abschluss hat sie es aber noch nicht geschafft.
Schon zu Beginn der Ausbildung lief es eher holprig, da sie bereits einige Prüfungen wiederholen musste.
Und auch jetzt ist sie bei der kalifornischen Anwaltsprüfung wieder durchgefallen. Was man ihr aber zugute halten muss, ist, dass sie mit ihren Rückschlägen offen umgeht.
"Also... ich bin noch keine Anwältin. Ich spiele nur eine sehr gut gekleidete im TV" (spielt in der TV-Serie "All's Fair"), schreibt sie in einer Instagram-Story.
Sie hat auch verraten, dass es offenbar wirklich knapp war, die Prüfung zu bestehen. "Das motiviert mich nur noch mehr."
