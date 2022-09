Khloé Kardashian teilt Aufnahmen von Geburt: Erster Blick auf zweites Kind

In der Premiere der zweiten Staffel von "The Kardashians" am Donnerstag gewährte Khloé Kardashian ihren Fans den ersten Einblick in die Geburt ihres Sohnes, der von einer Leihmutter ausgetragen wurde und vor wenigen Wochen zur Welt kam.

Kim Kardashian dokumentierte Geburt

Der emotionale Moment wurde von Kim Kardashian auf Kamera festgehalten, die am 28. Juli zu ihrer Schwester ins Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles zur Entbindung der Leihmutter kommen konnte.

Im Krankenhaus angekommen, dokumentierte Kim ihren Gang zum Kreißsaal und die Vorbereitung der Krankenschwestern. Dann kam endlich der große Moment, in dem bei der Leihmutter der Geburtsprozess einsetzte. Nur wenige Sekunden später erschien ihr neugeborener Sohn mit einem Schrei. "Er sieht genauso aus wie True!", kann man Kim in dem Video schreien hören, was sich auf die 4-jährige Tochter von Khloé und Tristan, True Thompson, bezieht. Khloé Kardashian wohnte der Geburt ihres dritten Kindes natürlich ebenfalls bei.

Der Sender Hulu veröffentlichte zudem ein Foto, auf dem Khloé, in einem Spitalsbett liegend, ihren neugeborenen Sohn im Arm hält.