20 Monate nach Scheidung: Kevin Costners Ex-Frau hat wieder geheiratetet
Kevin Costners Ex-Frau Christine Baumgartner und ihr Verlobter Josh Connor haben geheiratet, wie People exklusiv bestätigen konnte.
Kevin Costners Ex-Frau traut sich erneut: Details und Fotos veröffentlicht
Dem US-Magazin zufolge heiratete das Paar am Samstag, den 18. Oktober, auf der Santa Ynez Ranch. Dabei handelt es sich um ein privates Weingut in Santa Barbara, Kalifornien - unweit von Baumgartners Geburtsort.
Besonders romantisch: Die Zeremonie habe im Freien stattgefunden und wurde laut People kurz vor Sonnenuntergang abgehalten.
Etwas mehr als 100 der engsten Familienmitglieder und Freunde des Paares sollen zur Hochzeit eingeladen worden sein.
Die Braut trug ein maßgeschneidertes Kleid von Mira Zwillinger mit handgestickten Blumen und herzförmigem Ausschnitt. Für den Empfang wählte Cristine Baumgartner ein trägerloses weißes Satinkleid von Lihi Hod mit herzförmigem Ausschnitt und Seitenschlitz. Finanzier Connor trug einen maßgeschneiderten schwarzen Smoking in klassischer Silhouette. People veröffentlichte exklusive Fotos von der Hochzeit (zu sehen hier).
"Es war magisch, wirklich", schwärmte ein Gast über die Feier gegenüber dem US-Magazin. "Die Kulisse war wunderschön, aber was das Ganze so besonders machte, war die Intimität. Es war keine große Show. Es war authentisch, herzlich und ganz persönlich. Alle Anwesenden hatten das Gefühl, Zeuge von etwas wirklich Wertvollem zu sein."
Baumgartner war zuvor mit Hollywoodstar Kevin Costner verheiratet. Das Ex-Paar hatte im Mai 2023 die Scheidung eingereicht. Nach einem langwierigen und erbitterten Rechtsstreit wurde die Scheidung im Februar 2024 offiziell vollzogen.
Seit Trennung von Costner mit Connor liiert
Bereits Anfang Jänner des vergangenen Jahres wurde berichtet, dass Baumgartner seit ihrer Trennung von Costner mit Connor zusammen sein soll. Der US-Finanzier ist ehemaliger Freund und Nachbar des inzwischen geschiedenen Paares.
Mit ihm soll Baumgartner liiert sein sein, "seit sie sich von Kevin getrennt hat", erzählte damals ein Freund der Handtaschendesignerin. "Josh war zunächst nur ein Freund", fügte der Insider hinzu. "Er ist ein geschiedener Vater und versteht, was sie durchgemacht hat. Beide lieben das Meer und das Strandleben. Es ist etwas, das Christine glücklich macht."
