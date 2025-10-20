Kevin Costners Ex-Frau Christine Baumgartner und ihr Verlobter Josh Connor haben geheiratet, wie People exklusiv bestätigen konnte.

Kevin Costners Ex-Frau traut sich erneut: Details und Fotos veröffentlicht

Dem US-Magazin zufolge heiratete das Paar am Samstag, den 18. Oktober, auf der Santa Ynez Ranch. Dabei handelt es sich um ein privates Weingut in Santa Barbara, Kalifornien - unweit von Baumgartners Geburtsort.

Besonders romantisch: Die Zeremonie habe im Freien stattgefunden und wurde laut People kurz vor Sonnenuntergang abgehalten.

Etwas mehr als 100 der engsten Familienmitglieder und Freunde des Paares sollen zur Hochzeit eingeladen worden sein.

Die Braut trug ein maßgeschneidertes Kleid von Mira Zwillinger mit handgestickten Blumen und herzförmigem Ausschnitt. Für den Empfang wählte Cristine Baumgartner ein trägerloses weißes Satinkleid von Lihi Hod mit herzförmigem Ausschnitt und Seitenschlitz. Finanzier Connor trug einen maßgeschneiderten schwarzen Smoking in klassischer Silhouette. People veröffentlichte exklusive Fotos von der Hochzeit (zu sehen hier).