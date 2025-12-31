Stars

"Kevin - Allein zu Haus"-Darsteller Macaulay Culkin setzt Fans klare Grenzen

Ein Mann mit Brille und Bart steht vor einer Wand mit dem Zootopia-2-Logo und schaut zur Seite.
Wenn man dem Schauspieler begegnet, sollte man sich ganz genau überlegen, ob man ihn gerade ansprechen sollte oder nicht.
31.12.25, 10:29
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der frühere Kinderstar Macaulay Culkin ("Kevin - Allein zu Haus") hat seinen Fans gegenüber eigenen Angaben zufolge feste Regeln. Bevor er ausgehe, müsse er sich "definitiv wappnen", erzählte der 45-Jährige im Podcast "Smartless". "Ich habe mir einfach gewisse Grundregeln gesetzt."

35 Jahre "Kevin - Allein zu Haus": "Das Kind sieht aus wie Kevin"

Culkin zählt auf: "Komm nicht zu mir, wenn ich am Esstisch sitze. Das mag ich nicht." Auch dürften Fans ihn nicht ansprechen, wenn er mit seinen Kindern zusammen sei, sagte Culkin. Und sie dürfen ihm "auf keinen Fall" in die Toilette folgen. Der Schauspieler betonte, dass ihm inzwischen klar geworden sei, dass er selbst über die Interaktion mit Fans bestimmen könne.

Culkin wurde als Kind mit dem Weihnachtsfilm "Kevin - Allein zu Haus" (1990) zum Star. Später spielte er vor allem in Fernsehproduktionen mit, darunter 2021 in der erfolgreichen Horror-Serie "American Horror Story". Der Schauspieler hat zwei Söhne mit der Schauspielerin Brenda Song ("The Social Network").

Agenturen, SW  | 

Kommentare