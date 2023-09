Kerry Washington: Meine Eltern hüteten lange ein Geheimnis vor mir

Sie habe danach Mitleid mit ihren Eltern gehabt, die unter der Geschichte offenbar stark litten, schildert die Hollywoodschauspielerin. Bis heute könne sie jedoch auch nicht verstehen, warum ihre Eltern ihr so eine wichtige Information so lange vorenthalten hatten: "Ich weiß, dass sie die Absicht hatten, mich zu beschützen, mich zu lieben, für mich zu sorgen und meine Welt einfach zu halten", so Washington. "Ich verstehe, warum sie es mir jahrelang nicht erzählt haben, aber ich bin seit mehr als zwei Jahrzehnten erwachsen."

Am Dienstag (26. September) erscheinen in den USA Washingtons Memoiren "Thicker Than Water" (Dicker als Wasser), in denen sie über frühere Panikattacken und Essstörungen schreibt und darüber, wie sie zu sich gefunden hat.