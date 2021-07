Kendall statt Gisele: Das sind die bestbezahlten Models

Vor einigen Jahren war sie nur Fans der Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" bekannt. Damals ging Kendall Jenner (22) als relativ unscheinbare Nesthäkchen des Kardashian/Jenner-Clans etwas unter. Dann aber setzte Mama und Managerin Kris Jenner (62) alles daran, ihre großgewachsene Tochter zum Model zu pushen. Mit extremen Erfolg – auch wenn böse Zungen unken, ein Beauty-Doc habe der natürlichen Schönheit nachgeholfen. Kendall gilt 2017 laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes erstmals als bestbezahltes Model der Welt.