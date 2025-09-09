Kelly Osbourne: Ungewöhnlicher Trost nach Tod von Papa Ozzy

Kelly Osbourne trauert nach wie vor um ihren Vater Ozzy Osbourne, der am 22. Juli im Alter von 76 Jahren verstarb. Nun gab sie auf Instagram Einblick in ihre Trauerarbeit und verriet, welche Momente ihr in dieser schweren Zeit Trost spenden.

"Durch die Falknerei mein Lächeln wiedergefunden"

In Form von Instagram-Stories veröffentliche Osbourne zwei Videos und ein Foto, die sie bei ihrer Arbeit mit Greifvögeln zeigen. Dies würde ihr bei ihrer seelischen Heilung helfen, so die 40-Jährige. "Inmitten all meiner Traurigkeit und meines Schmerzes habe ich etwas gefunden, was mich wirklich glücklich macht", schreibt sie zu dem Foto. "Ich hätte nie gedacht, dass ich durch die Falknerei mein Lächeln wiederfinden würde, aber ich tat es."

Ein anderes Video zeigt Osbourne mit einer Eule, die von ihrem Arm wegfliegt und dann wieder zurückkehrt, was Osbourne ergreifend mit den Worten "Du bist großartig" kommentiert.