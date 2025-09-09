Kelly Osbourne: Ungewöhnlicher Trost nach Tod von Papa Ozzy
Kelly Osbourne trauert nach wie vor um ihren Vater Ozzy Osbourne, der am 22. Juli im Alter von 76 Jahren verstarb. Nun gab sie auf Instagram Einblick in ihre Trauerarbeit und verriet, welche Momente ihr in dieser schweren Zeit Trost spenden.
"Durch die Falknerei mein Lächeln wiedergefunden"
In Form von Instagram-Stories veröffentliche Osbourne zwei Videos und ein Foto, die sie bei ihrer Arbeit mit Greifvögeln zeigen. Dies würde ihr bei ihrer seelischen Heilung helfen, so die 40-Jährige. "Inmitten all meiner Traurigkeit und meines Schmerzes habe ich etwas gefunden, was mich wirklich glücklich macht", schreibt sie zu dem Foto. "Ich hätte nie gedacht, dass ich durch die Falknerei mein Lächeln wiederfinden würde, aber ich tat es."
Ein anderes Video zeigt Osbourne mit einer Eule, die von ihrem Arm wegfliegt und dann wieder zurückkehrt, was Osbourne ergreifend mit den Worten "Du bist großartig" kommentiert.
Obsourne über "schwersten Moment meines Lebens"
Das Begräbnis von Ozzy Osbourne fand am 30. Juli statt. Seine Tochter sprach vom "schwersten Moment ihres Lebens". Auf Instagram bedankte sie sich bei ihren Fans für deren Unterstützung: "Vom Grund meines Herzens: Danke. Die Liebe, Unterstützung und wunderschönen Nachrichten, die ich von so vielen von euch erhalten habe, haben mir wirklich geholfen (...). Jedes freundliche Wort, jede geteilte Erinnerung, jedes bisschen Mitgefühl hat mehr bedeutet, als ich jemals erklären kann." Musikalisch untermalt war die Nachricht mit dem Song "See you on the other side" – von Papa Ozzy.
Schon zuvor brachte Osbourne ihre Trauer auf Instagram zum Ausdruck. Kurz nach dem Tod ihres Vaters postete sie: "Ich bin so unglücklich, ich bin so traurig. Ich habe meinen besten Freund verloren."
