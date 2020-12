Kelly Clarkson: Scheidung artet in Rosenkrieg aus

Für die anstehenden Anwaltskosten würde Blackstock obendrein über eine Million Euro fordern. Obwohl er derjenige sei, der mit sieben Anwälten die Kosten in die Höhe treibe. Die Scheidung könnte der Musikerin am Ende also teuer zu stehen kommen. Laut People könnte der Manager über vier Millionen Euro pro Jahr von Clarkson erhalten, wenn er sich mit seinen Forderungen durchsetzen könne.

Bereits im September hatte Kelly Clarkson in der US-Show "Sunday Today" über die nervenaufreibende Situation, in der sie sich derzeit befindet. "Es ist kein Geheimnis, dass mein Leben ein bisschen wie ein Müllcontainer war. Es war in den vergangenen paar Monaten ein bisschen schwierig", beschwerte sie sich.