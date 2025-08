"The Walking Dead"-Star stirbt mit nur 33 Jahren

Die in Ohio geborene Seriendarstellerin starb am 2. August nach der Diagnose eines Glioms des zentralen Nervensystems, wie aus ihrem Nachruf vom Dienstag, dem 5. August, hervorgeht. Sie wurde 33 Jahre alt. Die Familie nimmt mit herzzerreißenden Worten Abschied.

Schauspielerin Kelley Mack , geboren Kelley Klebenow , die durch ihre Auftritte in "The Walking Dead" bekannt wurde, ist gestorben.

Gliom ist ein Sammelbegriff für Hirntumoren des Zentralnervensystems, die von Gliazellen, dem Stütz- und Nährgewebe der Nervenzellen, abstammen.

"In tiefer Trauer geben wir den Tod unserer lieben Kelley bekannt", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der Verstorbenen unter einem Foto. "Ein so helles, strahlendes Licht ist ins Jenseits übergegangen, wohin wir alle irgendwann gehen müssen. Kelley ist am Samstagabend friedlich im Beisein ihrer liebevollen Mutter Kristen und ihrer treuen Tante Karen gestorben. Kelley ist vielen ihrer Lieben bereits in Form von Schmetterlingen begegnet", schreibt ihre Schwester, welche die Schauspielerin als "mutig" beschreibt, "den Schritt zu wagen und wieder mit Gott vereint zu sein. Ich bin so verdammt stolz auf sie."

Mack, die als Schauspielerin und Produzentin tätig war, spielte die Hauptrolle als "Addy" in Staffel 9 von "The Walking Dead". Die Serie lief von 2010 bis zur letzten Folge im Jahr 2022 über elf Staffeln.

Sie hinterlässt ihre Eltern Kristen und Lindsay Klebenow, zwei jüngere Geschwister - ihre Schwester Kathryn, ihren Bruder Parker, ebenfalls Schauspieler - ihre Großeltern Lois und Larry sowie ihren "liebsten Freund" Logan.