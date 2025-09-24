Hat Keanu Reeves heimlich geheiratet?

Seit kurzem wollen die Gerüchte nicht verstummen, dass Hollywoodstar Keanu Reeves (61) unter der Haube sei und ganz still und heimlich seiner langjährigen Partnerin Alexandra Grant (52) das Ja-Wort gegeben haben soll. Das Paar selbst hat sich zu den Gerüchten nicht geäußert – bis jetzt.

Pressesprecherin spricht Klartext Reeves Pressesprecherin meldete sich nun endlich zu Wort und brachte Licht in die dunkle Gerüchteküche. Gegenüber E! News betonte sie klipp und klar: "Das ist nicht wahr. Sie sind nicht verheiratet." Dass Reeves also in den Ehehafen gesegelt ist, ist nichts weiter als eine falsche Behauptung. Vielleicht handelt es sich dabei aber auch um ein Wunschdenken seiner Fans, die den vom Leben gebeutelten Reeves endlich privates Glück und Seelenfrieden wünschen. Der "John Wick"-Star musste bereits den Verlust seiner Tochter, seiner damaligen Partnerin und seines besten Freundes River Phoenix verkraften.

Privat und beruflich verbandelt Reeves und Künstlerin Grant lernten sich 2009 bei einer Veranstaltung kennen, wurden aber erste einige Jahre später ein Paar. Die Beziehung machten sie 2019 öffentlich. Schon zuvor, nämlich 2012 und 2016, veröffentlichten die beiden jeweils ein Buch zusammen. Reeves ist bekannt dafür, sein Privatleben auch tatsächlich privat zu halten. Über die Beziehung zu Grant weiß man deshalb nicht allzu viel, trotzdem erscheint das Paar immer wieder gemeinsam bei Veranstaltungen auf dem roten Teppich, zuletzt etwa bei der Premiere von "Ballerina", ein Spin-Off der "John Wick"-Filmreihe.