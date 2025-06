Keanu Reeves bei "Ballerina"-Premiere: Kleines Detail befeuert Gerüchteküche

Das Paar sei auf sich konzentriert gewesen und habe verliebt gewirkt, kommentierte die britische Boulevardzeitung Daily Mail den Auftritt. Grant habe zu ihrem eleganten roten Abendkleid einen Diamantring am Ringfinger getragen, was Gerüchte um eine Hochzeit befeuerte, so die Daily Mail weiter. Seit 2019 zeigt sich Hollywoodstar Reeves in Begleitung der US-Künstlerin.

Hand in Hand schritten Schauspieler Keanu Reeves und seine Partnerin Alexandra Grant bei der Premiere des Films "Ballerina" in Los Angeles über den roten Teppich.

Keanu Reeves und Alexandra Grant bei der Premiere des Films "Ballerina" in Los Angeles

Keanu Reeves, der Star aus der Blockbuster-Serie "Matrix", war zuletzt als Auftragskiller John Wick in "John Wick: Kapitel 4" (2023) in den Kinos. Über sein Privatleben spricht er kaum. Mit Grant verbinde ihn jedenfalls viel, schrieb das US-Magazin People einmal unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld des Paares.

"Ein seltenes Juwel"

"Dies ist die lustigste und positivste Beziehung, in der Keanu je war", so der Insider damals. Grant sei "ein seltenes Juwel". "Sie ist liebenswert, süß, fürsorglich und witzig. Sie hat ihr eigenes Leben und ihre eigene Karriere, aber sie unterstützt Keanu auch sehr", so der Insider weiter. "Wenn er Filme dreht, reist sie mit ihm. Wenn er vor Ort arbeitet, besucht sie oft das Set."