Katy Perry und Orlando Bloom verraten das Geschlecht ihres Babys: Es ist ein ...

In dem Musikvideo zu ihrem Song "Never Worn White" präsentierte sich US-Pop-Star Katy Perry Anfang März in einem transparenten Kleid mit rundem Babybauch und verriet so, dass sie zum ersten Mal Mama wird.

Und mittlerweile weiß sie auch schon, ob Bub oder Mäderl. Mit einem lustigen Instagram-Post verriet sie jetzt das Babygeschlecht.

Und auf dem Foto grinst ihr Herzblatt, Schauspieler Orlando Bloom, beschmiert mit rosa Creme bis über beide Ohren. Also: Es wird ein Mädchen!