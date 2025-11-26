Katy Perry fordert 5 Millionen Schadenersatz von Veteran mit Behinderung

Die Sängerin kaufte die Villa im Jahr 2020. Doch nur wenige Tage später soll Westcott versucht haben, von dem Kaufvertrag zurückzutreten. Er behauptete, aufgrund von Schmerzmitteln zum Zeitpunkt der Unterzeichnung nicht geschäftsfähig gewesen zu sein.

Laut Daily Mail fordert Perry von einem Mann namens Carl Westcott , dem Besitzer eines 15 Millionen Dollar teuren Hauses in Montecito, Kalifornien, das sie vor über fünf Jahren von ihm erwarb, fast fünf Millionen Dollar.

Laut Celebrity Net Worth soll Katy Perrys Vermögen fast 400 Millionen US-Dollar betragen. Wie berichtet wird, soll sich die Musikerin aber trotz ihres Reichtums mit einem 85-jährigen Veteranen mit Behinderung vor Gericht um Geld streiten.

Westcotts Rücktritt führte zu einem Rechtsstreit um den Verkauf des Hauses. Im Mai 2024 entschied ein Richter zugunsten von Perry und befand, dass Westcott geistig gesund sei und "keine überzeugenden Beweise dafür vorgelegt habe, nicht in der Lage gewesen zu sein, einen Immobilienvertrag abzuschließen."

Nun soll Katy Perry von dem Hausbesitzer Schadensersatz fordern.

Laut Gerichtsdokumenten, die am 21. November eingereicht wurden und der Daily Mail vorliegen, macht sie Westcott für entgangene Mieteinnahmen sowie für notwendige Reparaturen an dem Anwesen mit acht Schlafzimmern und elf Badezimmern verantwortlich.

Demnach versuche die Musikerin, Westcott zur Zahlung von 4.718.698,95 US-Dollar zu verpflichten. Der geforderte Betrag soll den Schaden auszugleichen, der ihr durch den Rechtsstreit um den Immobilienverkauf entstanden sei.Westcotts Anwälte erklärten hingegen, dass eigentlich Perry die Schuldnerin sei. Sie schulde dem Veteranen sechs Millionen Dollar der abgemachten 15 Millionen Dollar, die sie für die Immobilie zu zahlen vereinbart hatte.

In Gerichtsakten, die am 7. November in Los Angeles eingereicht wurden, gab Westcotts Anwalt an, dass die Sängerin bisher nur 9 Millionen Dollar bezahlt habe. Westcotts Anwaltsteam erklärte sich zu diesem Zeipunkt auch bereit, die Reparaturkosten abzuziehen, um den Betrag auf 5.740.418,18 Dollar zu reduzieren.

Wie die Daily Mail außerdem berichtet, sagte Katy Perry im August via Zoom-Stream vor dem Gericht in Los Angeles zu ihrem Kauf des Hauses aus. Der Anwalt von Westcott fragte sie, ob sie durch den Ausgang des Rechtsstreits "Geld oder etwas anderes gewinnen" wolle. Die Sängerin antwortete: "Ja. Gerechtigkeit. Ich riskiere finanzielle Verluste, wenn der Prozess nicht zu meinen Gunsten ausgeht."