Die Gerüchte um eine Romanze zwischen Katy Perry und Justin Trudeau stimmen also doch. Die Sängerin und der Politiker wurden vor wenigen Tagen beim innigen Küssen an Deck einer Jacht fotografiert. Die Fotos des eng umschlungenen Duos gingen um die Welt (zu sehen hier).

Nun gibt ein Insider Einblicke in die Beziehungs-Dynamik des ungleichen Paares.

Insider über Trudeaus Romanze mit Perry

"Mit Katy auszugehen, ist vielleicht Justins Antwort auf den Burning Man", sagte eine Quelle aus der kanadischen High Society gegenüber Page Six. "Es ist so etwas wie eine Midlife-Crisis."

Das US-Portal bezeichnet den 53-Jährigen als "geschieden und arbeitslos".

Trudeau war im Jänner nach einem Jahrzehnt als Premierminister Kanadas zurückgetreten. Der Rücktritt erfolgte, nachdem seine Frau Sophie Grégoire-Trudeau, mit der er 18 Jahre verheiratet war, die Beziehung im August 2023 beendet hatte.