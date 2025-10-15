Insider: Justin Trudeaus Romanze mit Katy Perry "Midlife-Crisis" nach Trennung
Die Gerüchte um eine Romanze zwischen Katy Perry und Justin Trudeau stimmen also doch. Die Sängerin und der Politiker wurden vor wenigen Tagen beim innigen Küssen an Deck einer Jacht fotografiert. Die Fotos des eng umschlungenen Duos gingen um die Welt (zu sehen hier).
Nun gibt ein Insider Einblicke in die Beziehungs-Dynamik des ungleichen Paares.
Insider über Trudeaus Romanze mit Perry
"Mit Katy auszugehen, ist vielleicht Justins Antwort auf den Burning Man", sagte eine Quelle aus der kanadischen High Society gegenüber Page Six. "Es ist so etwas wie eine Midlife-Crisis."
Das US-Portal bezeichnet den 53-Jährigen als "geschieden und arbeitslos".
Trudeau war im Jänner nach einem Jahrzehnt als Premierminister Kanadas zurückgetreten. Der Rücktritt erfolgte, nachdem seine Frau Sophie Grégoire-Trudeau, mit der er 18 Jahre verheiratet war, die Beziehung im August 2023 beendet hatte.
Auch Katy Perry befindet sich derzeit in einer neuen Phase ihres Lebens. Sie und Orlando Bloom haben sich im Juli 2025 offiziell nach rund neun Jahren Beziehung getrennt.
Nur wenige Wochen nach der Bekanntgabe der Trennung hatte ein gemeinsames Dinner der Musikerin mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister für Spekulationen gesorgt. Davor sollen Perry und Trudeau auch bei einem Spaziergang gesehen worden sein. Das Treffen ließ die Gerüchteküche brodeln. Nur wenig später besuchte Trudeau eines von Perrys Konzerten.
Quellen erzählten People daraufhin, dass die beiden "sofort Verbundenheit" spürten, alles aber noch sehr frisch sei.
"Sie sind aneinander interessiert, aber es wird eine Weile dauern, bis sie wissen, wohin das führt", so ein namentlich nicht genannter Insider. "Sie reist um die Welt und er ist dabei, sein Leben zu ordnen, jetzt, wo er nicht mehr Premierminister von Kanada ist. Aber da ist eine Anziehungskraft. Sie haben eine Menge gemeinsam." Das Interesse an Musik und ihr Optimismus etwa verbinde sie. "Beide sind Idealisten und glauben immer noch, dass sie die Welt verbessern können (...)", so der Insider, der in der Zukunft auch eine Fernbeziehung für möglich hält.
