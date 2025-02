Kates Ernährung für George, Charlotte und Louis unterstützt "schnelles Wachstum"

Über Prinzessin Kate ist bekannt, dass sie gerne den Kochlöffel schwingt. Die Prinzessin soll es angeblich lieben, Obst einzukochen und daraus Marmelade zu machen. Doch ist Kate nicht nur die Marmeladen-Queen, sie kocht auch gerne für Prinz William, am liebsten Würstchen mit Kartoffelbrei. Für ihre Kinder bäckt sie fleißig Geburtstagskuchen und achtet auch sonst persönlich darauf, was bei ihren Sprösslingen auf den Teller kommt.

"Diese Lebensmittel sind reich an Ballaststoffen, die für die Aufrechterhaltung eines gesunden Darmmikrobioms unerlässlich sind", stellt Stansbie fest. "Buntes Gemüse wie Karotten und Rote Bete sind eine großartige Quelle für Vitamine und Antioxidantien, die zur Unterstützung vieler Körperprozesse und der allgemeinen Gesundheit benötigt werden."

Und die zertifizierte Ernährungsberaterin und Ernährungstherapeutin Lucia Stansbie stellt gegenüber Hello! fest, dass William und Kate eine ausgewogene Ernährung wichtig ist.

Wie genau der Familienalltag von William und Kate im Adeleid Cottage, das sie zusammen mit ihren Kindern bewohnen, ist nicht bekannt. Das Ehepaar hat in der Vergangenheit aber immer wieder mal Einblicke in die Essgewohnheiten von George, Charlotte und Louis gegeben.

Die Ernährungsberaterin fügte hinzu, dass die genannten Nahrungsmittel, das Wachstum der königlichen Kinder fördern würden: "Bohnen sind eine großartige Quelle pflanzlicher Proteine, da Proteine ​​ein Baustein für unser gesamtes Gewebe sind und für das schnelle Wachstum von Kindern unerlässlich sind."

Charlottes Lieblingssnack

Bei einem Besuch der Lavender Primary School in England im Jahr 2019 verriet Kate außerdem, dass Prinzessin Charlotte am liebsten Oliven isst - ganz zur Freude der Expertin: "Oliven sind ein unterschätztes fermentiertes Lebensmittel. Während sich die aktuellen Trends auf Kimchi, Kombucha und Sauerkraut konzentrieren, sind Oliven auch ein fermentiertes Lebensmittel, das die Darmgesundheit unterstützen kann."

Oliven seien außerdem reich an Omega-3-Fettsäuren, "die für die allgemeine Gesundheit unerlässlich sind und das Entzündungsniveau niedrig halten."

Scharfe Gerichte

Wie ihre Mama mag Chalotte auch Curry besonders gerne. 2019 verriet Kate, dass daheim gerne Currys isst, die Schärfe für ihre Kinder aber abschwächt. "Charlotte kommt mit Schärfe ziemlich gut zurecht", erzählte Catherine.

Auch diese Enthüllung wurde von der Ernährungs-Expertin kommentiert. Stansbie lobt die Tatsache, dass dem royale Nachwuchs Geschmacksrichtungen und Gerichte aus anderen Ländern näher gebracht werden.

"Es ist wichtig, Kinder an verschiedene Lebensmittel heranzuführen und ihre Liebe für verschiedene Lebensmittel zu fördern", so Stansbie. "Dies wird ihnen helfen, sich abwechslungsreich zu ernähren und verschiedene Lebensmittel einzubeziehen, was sich positiv auf die allgemeine Gesundheit auswirkt."