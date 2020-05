Kate Walsh bei Netrebko in der Staatsoper

Helmut Brandstätter

Barack Obama

Als KURIER-Chefredakteurbei der ROMY -Gala am Samstag Abend Anna Netrebko mit der Fernsehärztin Kate Walsh bekannt machte, hatte der Hollywoodstar nur noch einen Wunsch: „Ich möchte Anna am Montag in der Staatsoper als Tatjana in Eugen Onegin sehen. Aber es gibt ja keine Karten mehr.“ Netrebko, die den Star aus „Private Practice“ kannte, half beim Karten suchen. Beim Opern-Ausflug erzählte die 45-jährige treue Unterstützerin von US-Präsident: „Ich bin sehr froh, dass er noch einmal gewählt wurde. Ich werde ihn auf jeden Fall weiter unterstützen.“ Ihr politisches Engagement kommt nicht von ungefähr: Walsh’ Mutter war Sozialarbeiterin, ihr Vater hoher Gewerkschafter bei einem großen US-Konzern. Seit Jahren engagiert sichKate Walsh für die Rettung der Weltmeere, indem sie den NGO „Oceana“ fördert.