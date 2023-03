Kate trug am 1. Commonwealth Day nach Queen-Tod besonderes Geschenk von Charles

Erstmals seit Jahrzehnten hat die Royal Family die Feierlichkeiten zum Commonwealth Day ohne die im vergangenen September gestorbene Queen Elizabeth II begangen. In einer Rede während eines Gottesdiensts in der Londoner Westminster Abbey hob ihr Sohn König Charles III die "unverzichtbare Rolle der Institution in den dringendsten Fragen unserer Zeit" hervor. Der Staatenbund verkörpere Werte wie "Frieden und Gerechtigkeit" sowie "Sorge um unsere Umwelt", sagte der Monarch.

Monarchie-Proteste

Vor der Kirche, in der Charles und seine Ehefrau Queen Camilla am 6. Mai gekrönt werden sollen, protestierten mehrere Menschen gegen die Monarchie. "Nicht mein König" stand auf Schildern.