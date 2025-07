Kate Beckinsale: Tiefe Trauer um ihre Mutter

Loe starb in der Nacht des 15. Juli – "nach unermesslichem Leid in meinen Armen", schreibt Beckinsale. Ihre Mutter war an Krebs erkrankt. Ein Video des Postings zeigt, die Loe ihren Geburtstag gemeinsam mit ihrer Tochter und Freunden im Krankenhaus feiert.

"Ich will dies nicht posten", beginnt sie den langen Text, der von vielen Fotos und Videos von ihrer Mutter (in jungen und späteren Jahren) begleitet wird, darunter auch Bilder mit Beckinsale als Kind.

"Das war meine größte Angst"

Im Instagram-Beitrag huldigt Beckinsale ihre Mutter, die große Liebe zwischen ihnen wird in jedem Satz deutlich. "Das große Herz dieser kleinen Frau berührte so viele Menschen, die sie innig liebten. Sie war in vielerlei Hinsicht mutig, hat manchmal zu viel verziehen und an das Gute in den Menschen geglaubt, und die Welt ist ohne sie so düster, dass es kaum zu ertragen ist."

Zum Schluss richtet Beckinsale ihre Worte an ihre Mutter persönlich: "Mama, ich liebe dich so sehr. Das war meine größte Angst, seit ich meinen Vater mit fünf Jahren tot aufgefunden habe, und ich bin hier. Oh meine Mama ... Es tut mir leid, es tut mir so leid. Es tut mir so leid."

Beckinsales Vater Richard Beckinsale wurde nur 31 Jahre alt, er starb an einem Herzinfarkt. Damals war Kate Beckinsale erst fünf Jahre alt. 1997 heiratete Judy Loe erneut – nämlich den TV-Regisseur Roy Battersby. Dieser starb Anfang 2024.