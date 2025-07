Wie mehrere deutsche Medien berichten, trauert der Hamburger Starkoch Karlheinz Hauser um seinen Sohn Tom : dieser verstarb am 7. Juli, er wurde nur 26 Jahre alt. Die Ursache: Hirnblutung.

Hirnblutung nach Sturz

Tom Hauser nahm am 29. Juni bei einem Halbmarathon in Hamburg teil. Der junge Mann brach kurz vor dem Ziel zusammen und fiel infolgedessen auf seinen Kopf, was zu einer schweren Hirnblutung führte. Nach der medizinischen Notfallversorgung wurde er im Universitätsklinikum Eppendorf auf der Intensivstation behandelt, verstarb jedoch rund eine Woche später.

Die Familie veröffentlichte eine Traueranzeige mit den Worten: "Viel zu kurz durften wir Dich bei uns haben. Doch Deine Liebe, Dein Lachen und Dein Wesen bleiben für immer in unseren Herzen." Im Hamburger Abendblatt wird Karlheinz Hauser mit den Worten zitiert: "Es war ein Drama, man hat wirklich alles versucht." Der Verlust sei unbeschreiblich, so der Starkoch.

Die Trauerfeier für Tom Hauser ist für kommendes Wochenende geplant.