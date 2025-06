Karl Lagerfelds Haus: Nur eine Nacht bewohnt - jetzt wird es verkauft

Keine pompöse Villa voller opulenter Verspieltheit, vielmehr ein Herrenhaus von kühler Eleganz, das mehr von bürgerlicher Repräsentation als von royaler Pracht erzählt: die "Villa Louveciennes" von Karl Lagerfeld. Jahrelang renovierte und gestaltete der 2019 verstorbene Modezar das Anwesen rund 20 Kilometer westlich von Paris - nur um es letztlich kaum zu bewohnen. Ein Ort, der so rätselhaft ist wie sein Schöpfer. Am 1. Juli soll das Anwesen unter den Hammer kommen. Der Schätzwert liegt laut den, mit dem Verkauf betrauten Notaren, Maîtres Jérôme Cauro und Arno Felber, bei 4,635 Millionen Euro. Dafür ersteht man in Louveciennes, wo einst Adelige des Versailler Hofs ihre Landsitze errichten ließen, rund 600 Quadratmeter Wohnfläche - ein ehemaliges Jagdschlösschen mit herrschaftlichem Entrée, eleganten Salons, einem Arbeitszimmer, mehreren Schlafzimmern, vier Bädern und einem Aufzug. Der Park ist weitläufig, mit Pool, Poolhaus und Tennisplatz. Mehrere Nebengebäude gehören dazu - ebenso wie ein Hauch Biografie, der in jedem Raum spürbar bleibt. Nur die Möbel fehlen: Sie wurden längst versteigert. Sehen Sie hier Bilder:

Nächte im gläsernen Poolhaus 2014 erwarb Lagerfeld das Anwesen - und ließ es in den folgenden vier Jahren mit jener Detailversessenheit umgestalten, die untrennbar mit seinem Namen verbunden ist. Wie so oft vermischen sich bei ihm Mythos und Realität. Es heißt, er habe sie einzig deshalb gekauft, um eine seiner großen Leidenschaften auszuleben: die Inneneinrichtung. Raum für Raum entstand ein Gesamtkunstwerk - vollendet bis zum verchromten Feuerlöscher, durchkomponiert wie eine Kollektion. Und doch: Am Ende soll er nur eine einzige Nacht dort verbracht haben.