Aufregung um Skandalrapper Kanye West in London

Ein geplanter Auftritt des US-Skandalrappers Kanye West bei einem Festival in London sorgt in Großbritannien für Entrüstung und Kritik. Premierminister Keir Starmer bezeichnete die Planung für das Wireless Festival im Finsbury Park als "zutiefst besorgniserregend", wie zuerst die Zeitung The Sun berichtete. Starmer erinnerte an Wests frühere antisemitische Äußerungen und dessen Verherrlichung des Nationalsozialismus.

"Antisemitismus in jeglicher Form ist abscheulich und muss überall, wo er auftritt, klar und entschieden bekämpft werden", sagte Starmer. "Jeder trägt die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Großbritannien ein Ort ist, an dem sich jüdische Menschen sicher und geschützt fühlen.