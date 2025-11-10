Die deutsche Schauspielerin Jutta Speidel (71) ist nach eigenen Angaben vorerst ihren Führerschein los.

Sie sei viel zu schnell unterwegs gewesen und geblitzt worden, sagte sie der Bild-Zeitung: "Ich habe die Schilder einfach nicht gesehen", sagte sie. "Ich bin aus der Schweiz gekommen, bin durch den Pfändertunnel gefahren. Nach zweieinhalb Stunden Stau war ich völlig genervt." Dann habe sie wieder freie Fahrt gehabt - "und ich habe Gas gegeben".