Grund für Ehe-Krise von Justin und Hailey Bieber enthüllt
Berichte um angebliche Eheprobleme zwischen Justin und Hailey Bieber (geborene Baldwin) hielten sich monatelang hartnäckig. Nun meldet sich ein Insider zu Wort, der einerseits zu bestätigen scheint, dass die Beziehung des Paares zuletzt einer Belastungsprobe standhalten musste. Der aber auch sagt, dass sich die Biebers inzwischen wieder in einer besseren Phase befinden.
Insider: Arbeit an Biebers Album belastete Ehe
Gerüchte, ihre Beziehung würde in einer Krise stecke, hatten vor allem Anfang des Jahres verdichtet - in der Zeit, in der Justin Bieber damit beschäftigt war, sein neues Album "Swag" aufzunehmen.
Am 11. Juli wurde das aktuellste musikalische Werk des ehemaligen Teenie-Stars veröffentlicht - was auch positive Auswirkungen auf die Ehe von Justin und Hailey Bieber haben soll.
Eine dem Paar nahestehende Quelle erzählt gegenüber Us Weekly, dass sich die "Spannung gelegt" habe. "Die intensive Konzentration und die emotionale Belastung, die das Schaffen neuer Musik mit sich bringt, haben ihre Ehe belastet", so die Quelle. "Wenn Justin im Studio neue Musik macht, geht er völlig auf und blendet alles andere aus."
Nun, da das zeitintensive Projekt abgeschlossen ist, könnten die Eltern eines gemeinsamen Kindes wieder vermehrt ihre Zweisamkeit genießen.
Justin und Hailey hätten "endlich wieder mehr zueinander finden" können - und zwar bei einem gemeinsamen Sommerurlaub an "ihrem Lieblingsort in Idaho" mit ihrem Sohn Jack Blues, der am 22. August seinen ersten Geburtstag feiert.
