Grund für Ehe-Krise von Justin und Hailey Bieber enthüllt

Berichte um angebliche Eheprobleme zwischen Justin und Hailey Bieber (geborene Baldwin) hielten sich monatelang hartnäckig. Nun meldet sich ein Insider zu Wort, der einerseits zu bestätigen scheint, dass die Beziehung des Paares zuletzt einer Belastungsprobe standhalten musste. Der aber auch sagt, dass sich die Biebers inzwischen wieder in einer besseren Phase befinden.

Insider: Arbeit an Biebers Album belastete Ehe

Gerüchte, ihre Beziehung würde in einer Krise stecke, hatten vor allem Anfang des Jahres verdichtet - in der Zeit, in der Justin Bieber damit beschäftigt war, sein neues Album "Swag" aufzunehmen.

Am 11. Juli wurde das aktuellste musikalische Werk des ehemaligen Teenie-Stars veröffentlicht - was auch positive Auswirkungen auf die Ehe von Justin und Hailey Bieber haben soll.