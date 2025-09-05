Justin Bieber veröffentlicht Überraschungsalbum kurz nach Überraschungsalbum

Nur rund zwei Monate nach seinem Überraschungsalbum hat Popstar Justin Bieber wieder eine neue Platte veröffentlicht. Auf dem Album mit dem Titel "SWAG II" sind 23 neue Lieder zu hören, darunter zum Beispiel "Speed Demon" oder "Better Man". Zudem enthält die Platte auch die Songs aus dem Vorgängeralbum "SWAG", das Bieber erst im Juli veröffentlicht hatte.

Wie schon bei "SWAG" hatte der kanadische Sänger dieses Mal seine neue Musik nur mit einem Tag Vorlauf bei Instagram angekündigt. Dort postete er zahlreiche Fotos von Werbetafeln, die das zartrosa Cover des Albums zeigen.