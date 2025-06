Justin Bieber: "Ich weiß, dass ich kaputt bin"

"Frohen Vatertag"

Der Sänger postete zahlreiche Fotos und Videos, in einigen sind auch Ehefrau Hailey Bieber und ihr gemeinsamer Sohn Jack Blues zu sehen, der im August 2024 zur Welt kam. Zum Vatertag, der in den USA erst am Sonntag (dritter Sonntag im Juni) gefeiert wurde, zeigte er sich mit Geschenken, darunter Designertaschen und eine Uhr. In dem Beitrag wünscht er sich selbst einen "Frohen Vatertag". In weiteren Postings hält er offenbar einen Joint in der Hand, filmt eine Wasserpfeife auf einem Gartentisch und teilt unscharfe Nahaufnahmen von seinem Gesicht.