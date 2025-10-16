"Ich steige hier aus": Jury-Aus für Christian Rach bei " Grill den Henssler"

Fernsehkoch Christian Rach verlässt die Jury der Vox-Kochsendung "Grill den Henssler". Das kündigt Rach im Staffelfinale des Sommer-Specials am Sonntagabend an, die schon jetzt beim Streamingdienst RTL+ zu sehen ist.

Christian Rach:"Ich steige hier aus jetzt"

Rach war durch die TV-Sendung "Rach, der Restauranttester" deutschlandweit bekanntgeworden. In der Show bedankte sich der 68-Jährige beim Publikum, bei der Jury und den Menschen vor und hinter der Kamera.