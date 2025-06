Julianne Moore verriet ihre Sicht auf ihre lange Beziehung zu Ehemann Bart

Die Hollywood-Schauspielerin Julianne Moore (64) hat ihre Sicht auf die Liebe und ihre lange Beziehung zu Ehemann Bart Freundlich (55) verraten. Moore ist seit über 20 Jahren mit dem Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzenten verheiratet, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Auf die Frage, was ihr Geheimnis sei, antwortete die Oscar-Preisträgerin dem Magazin Bunte: "Es ist Arbeit."

Sie wisse selbst kaum, wie es passieren konnte, "aber Bart und ich sind seit 22 Jahren zusammen und diese Ehe ist ein Genuss". Was auf jeden Fall helfe: "wenn man sich bewusst macht, dass Liebe kein Zustand ist, sondern eine Entscheidung", sagte Moore. "Man entscheidet sich füreinander, mit allem, was dazugehört. Auch an schwierigen Tagen. Man darf sich als Paar nicht verlieren."