Neue Liebe für Claudia Stöckl: "Wir beflügeln und bereichern einander"

Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl hat einen neuen Mann an ihrer Seite - wobei, ganz so frisch ist die Liebe nicht mehr, denn bereits im Oktober 2024 hat der Unfallchirurg Udo Reichmann ihr Herz erobert.

"Wir haben meine ZUKI-Projekte im Februar besucht. Als Arzt hat er seine Expertise eingebracht. Wir haben dort einen kleinen Buben, der ins Feuer gefallen ist und eine Hand verloren hat, und Udo hat ihn vor Ort untersucht und berät mit einem Ärzteteam gerade über die nächsten Schritte für Som", so Stöckl gegenüber "Heute".

Kennengelernt haben sich die beiden durch eine Zufallsbegegnung und zwar über den gemeinsamen Freund Arnold Mettnitzer. Stöckl war Ende September 2024 bei einer Veranstaltung in Moosburg in Kärnten. Wollte dann mit dem Zug retour nach Wien, doch aufgrund des Hochwassers gab es da Probleme mit der Verbindung. Mettnitzer organisierte einen Freund, der Stöckl gerne mit nach Wien nahm - und dieser war just Udo Reichmann.

"Also fuhr ich mit Udo nach Wien und wir hatten ein angeregtes Gespräch über Leben und Lieben", so Stöckl zum KURIER.