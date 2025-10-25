Julia Roberts enthüllt überraschende Leidenschaft

Hollywood-Star Julia Roberts (57) steht nicht nur gern vor der Kamera – sondern auch gern am Herd. "Ich koche ständig – am Set, aber auch zu Hause", sagte die Schauspielerin ("Pretty Woman") . "Hunger kommt ja ungefähr alle vier Stunden. Also ist das bei mir ein ziemlich regelmäßiger Vorgang. Kochen ist für mich etwas Liebevolles, Bodenständiges."

Während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "After the Hunt", in dem sie eine Literaturprofessorin in einer persönlichen und beruflichen Krise spielt, bekochte Roberts die Crew selbst, wie sie sagt.