Julia Roberts denkt an Bühnen-Comeback

Hollywood-Star Julia Roberts kann sich laut eigenen Worten eine Rückkehr auf die Theaterbühne vorstellen.

"Ich glaube, ich würde gern wieder ein Theaterstück machen. Jetzt, wo meine Kinder aus dem Haus sind, könnte ich mich wieder mit diesem Laserfokus so einer Sache widmen – das ist nämlich eine ganz andere Art von Verpflichtung als ein Film", sagte die 57-Jährige dem US-Promiportal People. "Das wäre etwas, auf das ich mich wirklich freuen würde", sagte Roberts weiter.

Roberts ist seit 2002 mit dem Kameramann Danny Moder verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder: die Zwillinge Hazel und Phinnaeus (20) sowie Henry Daniel (18).