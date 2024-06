Jude Law gefiel sich nicht im Superman-Kostüm

Hollywood-Schauspieler Jude Law entschied sich eigenen Angaben zufolge einst gegen die Rolle als Superman, als er sich in dem Superhelden-Kostüm sah.

"Ich habe es anprobiert und in den Spiegel geschaut", schilderte der heute 51-Jährige in dem Podcast "The Discourse". Ein Teil von ihm sei von dem Anblick begeistert gewesen, gab der Brite zu. "Und dann dachte ich nur: 'Nein, das kannst du nicht.'" Er ergänzte: "Ich habe mich mir selbst nicht verkaufen können."