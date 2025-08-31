Spielt in neuem Film Wladimir Putin: Jude Law hat keine Angst

In einem neuen Film ist Jude Law als Wladimir Putin zu sehen. Angst vor einer möglichen Reaktion des russischen Präsidenten hat der Schauspieler aber nicht. "Ich hoffe, ich bin nicht naiv, aber ich habe keine negativen Auswirkungen befürchtet", sagte der 52-Jährige in Venedig, wo bei den Filmfestspielen "The Wizard of the Kremlin" am Sonntagabend Premiere feiert. Das Werk des französischen Regisseurs Olivier Assayas konkurriert mit 20 anderen Filmen um den Goldenen Löwen. Assayas beleuchtet in seiner Romanverfilmung den Aufstieg Putins zum russischen Präsidenten. Erzählt wird aus der Sicht eines jungen Beraters, den Paul Dano spielt, der zwar eine fiktive Figur ist, aber auf dem russischen Politiker Wladislaw Surkow beruhen soll.

Law: Wollten keine Imitation von Wladimir Putin "Ich hatte Vertrauen in Olivier und das Drehbuch und war überzeugt, dass diese Geschichte intelligent, nuanciert und mit Bedacht erzählt wird", sagte Law. "Wir wollten keine Kontroverse um der Kontroverse willen. Noch wichtiger war für mich, mir bewusst zu machen, dass es sich um eine Figur innerhalb einer größeren Geschichte handelt. Wir wollten niemanden definieren."