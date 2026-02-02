Johnny Depp ist am Set von "A Christmas Carol" kaum wiederzuerkennen

"Fluch der Karibik"-Star Johnny Depp sieht sich selbst in seinem neuesten Film kaum noch ähnlich. Der 62-Jährige wurde am 28. Januar in London bei Dreharbeiten zu einer Neuverfilmung von "Ebenezer: A Christmas Carol" (deutscher Titel: "Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte") gesichtet - und man musste schon zweimal hinsehen, um Depp in der Rolle von Ebenezer Scrooge zu erkennen.

Erster Blick auf Johnny Depp als Ebenezer Scrooge

Depp wirkt als der griesgrämige aus Charles Dickens' Roman bekannter Geizhals wesentlich faltiger als im echten Leben. Er trägt auf Fotos, die unter anderem von Page Six veröffentlicht wurden (zu sehen hier) eine Mütze, die seine Ohren bedeckt. Von den Maskenbildnern wurden ihm außerdem lange, graue Kotletten verpasst, sowie buschige Augenbrauen. Auch seine Haare sind grau, was Depp in Summe um einiges älter erscheinen lässt.