John Travolta: Emotionaler Tribut an verstorbenen Sohn

Vor 16 Jahren starb John Travolta s Sohn Jett im Alter von nur 16 Jahren. Am 13. April wäre er 33 Jahre alt geworden. Auf Instagram zollt ihm der 71-jährige Filmstar Tribut.

An Geburtstagen feiert man das Geschenk des Lebens, doch manchmal erinnern sie einen auch den größten Verlust des Lebens:

"Ich vermisse dich so sehr"

Am 13. April postete Travolta ein altes Bild von sich und dem kleinen Jett. Dazu schrieb er die Worte: "Happy Birthday, Jett - ich vermisse dich so sehr." In den Kommentaren drücken viele User ihr Mitgefühl aus. Unter anderem schrieb Rita Wilson, Ehefrau von Tom Hanks: "Möge seine Erinnerung unendlich sein."

Dass Travolta seinem Sohn an dessen Geburtstag auf Instagram gedenkt, ist mittlerweile zur jährlichen Tradition geworden: Schon in den vergangenen Jahren veröffentlichte er alte Familienfotos, begleitet von bewegenden Worten.