Hollywood-Star John Malkovich ist nun offiziell Kroate

US-Filmstar John Malkovich hat nun auch einen kroatischen Pass. Der Schauspieler, der kroatische Vorfahren hat, habe "eine neue Rolle übernommen und ist kroatischer Staatsbürger geworden", erklärte Kroatiens Innenminister Davor Bozinovic am Dienstag im Onlinedienst X nach einer feierlichen Zeremonie.

Auch Ministerpräsident Andrej Plenkovic begrüßte Malkovich als neuen Landsmann.