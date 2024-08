John Cena fand Nacktauftritt bei Oscars peinlicher als Sexszenen

Bei seinem Nacktauftritt bei den vergangenen Oscars hat sich Schauspieler John Cena nach eigener Darstellung so geniert wie nie zuvor in seiner Karriere. "Ich habe die höchstdekorierten Darsteller, Produzenten und Regisseure in einem Raum", schilderte der 47-Jährige im Podcast "Club Shay Shay" mit Blick auf seinen Auftritt im März. "Und ich gehe da raus mit meinen Eiern im Wind, mit einer Karteikarte, die meine Sachen abdeckt, und frage: 'Hey Leute, ist das lustig?'"