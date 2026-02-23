Topfitter Moderator Johannes B. Kerner: Um 7 Kilo schlanker
Der bekannte TV-Moderator Johannes B. Kerner hat in den letzten Monaten eine bemerkenswerte Veränderung durchgemacht.
Wie er am Samstagabend beim Ball des Sports in Frankfurt am Main der Bild-Zeitung verriet, hat der 61-Jährige ganze sieben Kilogramm abgenommen. Ein Ergebnis, das er vor allem einer bewussten Umstellung seiner Lebensgewohnheiten zu verdanken hat.
Fasten als Schlüssel zur Veränderung
Die Grundlage für seinen Gewichtsverlust legte Kerner im November, als er einen viertägigen Aufenthalt im renommierten Gesundheitsressort Lanserhof auf Sylt absolvierte. Dort unterzog er sich einer Fastenkur, die nach eigenen Aussagen nicht nur seinen Körper, sondern auch seine Routinen neu justierte. Seitdem gehören regelmäßige Fasteneinheiten zu seinem Alltag. Ergänzend setzt er auf eine ausgewogene Ernährung und Sport, die ebenso feste Bestandteile seines Lebens geworden sind.
Alte Garderobe, neuer Glanz
Die körperliche Veränderung hat auch praktische Vorteile mit sich gebracht, wie Kerner lachend berichtete. Beim diesjährigen Ball des Sports erschien er in einem Smoking, den er bereits beim Vorjahresevent hatte tragen wollen – damals allerdings ohne Erfolg. Er passte einfach nicht. Das hat sich nun dank seiner neuen gesunden Lebensweise verändert. Anders ausgedrückt: Der glänzende Anzug wurde damit zum Symbol seines Erfolgs.
Kerner kam mit seiner neuen Ehefrau
Kerner moderierte den Spendengalaabend der Deutschen Sporthilfe – eine Aufgabe, die er seit über zwei Jahrzehnten übernimmt.
Früher war er dabei oft in Begleitung seiner ersten Frau, die ehemalige Hockeynationalspielerin Britta Becker, mit der er von 1996 bis 2019 verheiratet war. Diesmal kam er mit seiner zweiten Frau, die 30-jährige Alina Schiess, die er 2024 geheiratet hat. Während Kerner auf der Bühne stand, saß Schiess im Publikum, zusammen mit prominenten Gästen wie der früheren Skirennläuferin Maria Riesch oder Ex-Fußballer Jürgen Klopp.
Kommentare