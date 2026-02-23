Topfitter Moderator Johannes B. Kerner: Um 7 Kilo schlanker

Der bekannte TV-Moderator Johannes B. Kerner hat in den letzten Monaten eine bemerkenswerte Veränderung durchgemacht. Wie er am Samstagabend beim Ball des Sports in Frankfurt am Main der Bild-Zeitung verriet, hat der 61-Jährige ganze sieben Kilogramm abgenommen. Ein Ergebnis, das er vor allem einer bewussten Umstellung seiner Lebensgewohnheiten zu verdanken hat.

Fasten als Schlüssel zur Veränderung Die Grundlage für seinen Gewichtsverlust legte Kerner im November, als er einen viertägigen Aufenthalt im renommierten Gesundheitsressort Lanserhof auf Sylt absolvierte. Dort unterzog er sich einer Fastenkur, die nach eigenen Aussagen nicht nur seinen Körper, sondern auch seine Routinen neu justierte. Seitdem gehören regelmäßige Fasteneinheiten zu seinem Alltag. Ergänzend setzt er auf eine ausgewogene Ernährung und Sport, die ebenso feste Bestandteile seines Lebens geworden sind. Alte Garderobe, neuer Glanz Die körperliche Veränderung hat auch praktische Vorteile mit sich gebracht, wie Kerner lachend berichtete. Beim diesjährigen Ball des Sports erschien er in einem Smoking, den er bereits beim Vorjahresevent hatte tragen wollen – damals allerdings ohne Erfolg. Er passte einfach nicht. Das hat sich nun dank seiner neuen gesunden Lebensweise verändert. Anders ausgedrückt: Der glänzende Anzug wurde damit zum Symbol seines Erfolgs.

