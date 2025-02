Jodie Foster: Das ist ihr 26-jähriger Schauspieler-Sohn Charlie

Bei den heurigen Golden Globes kam Foster in ihrer Dankesrede auf ihre Liebsten zu sprechen: "Ich möchte meiner Familie danken", sagte sie dem People-Magazin zufolge. "Denn Kit, mein Sohn, der Wissenschaftler ist, und Charlie, mein Schauspieler-Sohn, der gerade seine Karriere beginnt, verstehen hoffentlich die Freude, die Freude, die entsteht, wenn man wirklich harte, sinnvolle und gute Arbeit leistet. Also meine Jungs, ich liebe euch, und dies ist natürlich für euch. Und an die Liebe meines Lebens, Alex, ich danke dir."

Foster war einst der Prototyp des Hollywood-Kinderstars. Mit 13 Jahren spielte sie an der Seite Robert De Niros in "Taxi Driver" eine minderjährige Prostituierte. Damit holte sie die erste von insgesamt fünf Oscar-Nominierungen. 1988 verkörperte sie in dem Film "Angeklagt" ein Vergewaltigungsopfer und gewann damit den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Die zweite Trophäe folgte für ihre Rolle als junge FBI-Agentin Clarice Starling in dem Psycho-Thriller "Das Schweigen der Lämmer" (1992). In diesem Jahr war Foster für ihre Nebenrolle als Schwimmtrainerin in der Filmbiografie "Nyad" nominiert.