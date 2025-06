Jimi Blue Ochsenknecht muss noch länger in Haft in Hamburg bleiben

Der Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht kann in den nächsten Tagen eher nicht mit einer Entlassung aus dem Gefängnis in Hamburg rechnen. "Dass der Verfolgte die Haftanstalt am Wochenende verlassen wird, halten wir im Prinzip für ausgeschlossen", sagte Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens der dpa in Hamburg. Das Auslieferungsverfahren nehme jetzt seinen normalen Lauf.

Der Auslieferungshaftbefehl sei bereits gestellt worden, ergänzte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft. Das mehrstufige Verfahren, das zwischen Anwaltschaft und Hanseatischem Oberlandesgericht schriftlich geführt wird, nimmt für gewöhnlich mehrere Wochen in Anspruch. "Es kann noch drei bis vier Wochen dauern bis die Entscheidung vorliegt." Und so lange muss der 33-Jährige auch in Hamburg in Auslieferungshaft ausharren.