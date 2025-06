Festnahme! Jimi Blue Ochsenknecht soll Hotelrechnung in Tirol nicht bezahlt haben

Der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht ist am Hamburger Flughafen festgenommen worden. Das bestätigten sein Management sowie die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Zunächst hatten Bild und RTL berichtet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft geht es um die Rechnung eines Tiroler Hotels in der Höhe von rund 14.000 Euro, die im Dezember 2021 nicht bezahlt worden sei.

Die Rechnung wurde mittlerweile beglichen, wie ein Sprecher von Ochsenknechts Management sagte. Am späteren Mittwochnachmittag befand sich der 33-Jährige demnach noch am Flughafen. Ochsenknecht sprach auf Instagram von einem "Missverständnis". "Das sind wir grad am klären."

Sein Management stellte die Sachlage folgendermaßen dar: Wenn die Staatsanwaltschaft Innsbruck die bezahlte Rechnung bestätige, komme Ochsenknecht wieder frei.