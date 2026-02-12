Jim Curtis: Partner von Jennifer Aniston postet romantische Fotos

Schauspielerin Jennifer Aniston feierte am 11. Februar ihren 57. Geburtstag. Ihr Partner Jim Curtis gratulierte öffentlich. "Alles Gute, mein Herz", kommentierte er zwei gemeinsame Fotos auf Instagram. Einer der Schnappschüsse zeigt beide auf einem Boot, der andere einander küssend.

In der US-Today-Show verriet Curtis kürzlich, wie er die Schauspielerin kennengelernt hat - offenbar ganz "altmodisch" ohne Dating-Apps. "Wir wurden einander einfach von Freunden vorgestellt", erklärte der 50-Jährige. "Wir haben uns lange unterhalten und sind uns näher gekommen." Zusammen sind er und Aniston "seit Monaten, fast ein Jahr". Zu Neujahr hatte er seiner Liebsten indirekt öffentlich ein Kompliment gemacht. Auf Instagram schrieb er über die zurückliegenden zwölf Monate: "Dieses Jahr sind einige erstaunliche Dinge passiert, aber es sind immer die Menschen, die es ausmachen."

Es kursierten bereits Gerüchte um eine neue Beziehung, als Aniston im November auf Instagram ein Foto geteilt hat. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz", schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto. Auf dem Bild hat sie die Arme von hinten um Curtis gelegt, dessen Profil sie auf dem Foto verlinkte. Ihren Geburtstagsgruß unterzeichnete sie mit einem roten Herz-Emoji.

Curtis ist laut Angaben seiner Internetseite Autor und Coach. Aniston war zweimal verheiratet: von 2000 bis 2005 mit Brad Pitt und von 2015 bis 2017 mit Justin Theroux. In einem Interview hatte sie 2021 gesagt, dass sie sich einen nicht prominenten Mann als Partner gut vorstellen könne. "Das ist auch etwas, worauf ich hoffe - dass es nicht unbedingt jemand aus der Branche wird", hatte sie in der Fernsehshow des US-Magazins People gesagt.

Aus Hollywood nicht wegzudenken

Aniston schaffte es neben "Friends" vor allem mit romantischen Hollywood-Komödien in die allererste Promi-Reihe. Mit Jim Carrey drehte sie "Bruce Allmächtig", mit Ben Stiller "... und dann kam Polly", mit Vince Vaughn "Trennung mit Hindernissen", mit Owen Wilson "Marley & Ich". In "Kill the Boss" spielte sie eine sexsüchtige Zahnärztin, in "Wir sind die Millers" zeigte sie ihre Stripper-Künste, auch in "Office Christmas Party" ging es witzig-derb zu.

Doch die Komödiantin kann auch anders. In dem Independent-Drama "The Good Girl" steht sie gefrustet im Supermarkt an der Kasse. In "Freunde mit Geld" schlägt sie sich mit Putzen durch. In "Cake" verkörpert sie eine verbitterte Frau, die mit Tabletten und Alkohol gegen chronische Schmerzen kämpft. Gedreht wurde ganz ohne Make-Up, eine völlige Abkehr von Anistons Sweetheart-Image. Die Charakterrolle brachte ihr eine der begehrten SAG-Nominierungen des US-Schauspielerverbands ein.