Jetzt meldet sich Demi Lovato erstmals zu Wort

Demi Lovato bedankt sich bei Fans, Ärzten und Familie

"Was ich gelernt habe ist die Tatsache, dass diese Krankheit nicht einfach verschwindet oder sich mit der Zeit auflöst". Gemeint ist damit ihre jahrelange Alkohol- und Drogensucht der "Sorry Not Sorry"-Sängerin. Demi war bereits bereits mehrfach in Therapie - litt aber immer wieder unter diversen Rückfällen, hauptsächlich auch wegen ihrer Gewichtsschwankungen, die ihr seit Jahren zu schaffen machen. "Ich muss weiter daran arbeiten und das überstehen", schreibt die Sängerin weiter und dankt Gott, dass sie noch am Leben ist.