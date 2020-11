Jetzt ist es raus: Daniela Büchner und Schlagerstar Ennesto Monté sind ein Paar

Mit dieser Nachricht von Daniela Büchner hat wohl niemand gerechnet: Die "Goodbye Deutschland" Auswanderin und Schlagersänger Ennesto Monté (45) sind ein Paar.

Bereits vor einigen Tagen hatte die 42-Jährige auf dem Instagram-Account von "Goodbye Deutschland" enthüllt, dass es an ihrer Seite einen neuen Mann gibt.

"Es ist tatsächlich so, mir geht es gerade sehr gut. Es gibt jemanden, den ich sehr nett finde. Und wir schauen, was passiert", erzählte die Witwe des verstorbenen Ballermann-Stars Jens Büchner ihren Fans. Als vergeben würde sie sich aber derzeit noch nicht bezeichnen, so Daniela Büchner noch vor wenigen Tagen.

Daniela Büchner und Ennesto Monté: Unfreiwilliges Liebes-Outing

Nun ließ die fünffache Mutter in einer Instagram-Story die Liebes-Bombe platzen - und machte ihre Beziehung zu Ennesto Monté offiziell. Eher unfreiwillig würde sie sich zu ihrer neuen Liebe bekennen, so Büchner.

"Glück und Ärger liegen oft nah beieinander. Ich habe ja in letzter Zeit schon gesagt, dass ich gerade dabei bin, einen Mann näher kennenzulernen. Einen Mann, den ich bereits seit vielen Jahren zu meinem Freundeskreis zähle, mit dem ich aber seit einigen Monaten ganz andere Gefühle verbinde. Diese Gefühle füreinander wollten wir beiden eigentlich erstmal für uns genießen, alles in Ruhe auf uns zukommen lassen, uns Zeit geben, uns noch besser kennenzulernen", erklärte Danni.

Da eine deutsche Zeitung jedoch drohe, Bilder der beiden zu veröffentlichen, würde sie lieber persönlich ihre neue Liebe publik machen.