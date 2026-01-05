Die britische Musikerin Jesy Nelson wandte sich in ihrem jüngsten Instagram-Posting mit einer traurigen Nachricht an ihre Fans. Die 34-Jährige war im Mai des vergangenen Jahres Mutter von Zwillings-Mädchen geworden - doch ihre beiden Töchter haben mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Jesy Nelson: Zwillinge leiden an Spinaler Muskelatrophie In einem Video, das von dem ehemaligen Mitglied der Girlgroup "Little Mix" am 5. Jänner 2026 auf Instagram geteilt wurde, erfährt man, dass die Babys an Spinaler Muskelatrophie (SMA) leiden. Dabei handelt es sich um eine seltene, genetisch bedingte neuromuskuläre Erkrankung, die zu fortschreitendem Muskelschwund und Muskelschwäche führt, da motorische Nervenzellen im Rückenmark absterben, weil ein wichtiges Protein (SMN-Protein) fehlt. Symptome können schon bei Säuglingen auftreten und beeinträchtigen das Sitzen, Stehen, Atmen und Schlucken, während geistige Fähigkeiten und Sinneswahrnehmungen meist unberührt bleiben.

Ihrer Mutter sei vor wenigen Wochen aufgefallen, dass ihre Töchter ihre Beine weniger bewegten als es bis dahin der Fall war, erzählt Nelson zu Beginn des Videos. Da die Mädchen größer sind als andere Babys in ihrem Alter, hätten bei der Sängerin die Alarmglocken zunächst noch nicht geklingelt. Inzwischen hat sie aber erfahren, dass ihre acht Monate alten Töchter an SMA leiden - und vermutlich niemals laufen werden können."Uns wurde gesagt, dass sie wahrscheinlich nie wieder laufen können werden", erzählt die Sängerin, sichtlich mitgenommen, "dass sie wahrscheinlich nie wieder ihre Nackenkraft erlangen werden, dass sie behindert bleiben werden, und dass das Beste, was wir jetzt tun können, darin besteht, sie behandeln zu lassen und dann einfach auf das Beste zu hoffen."