Seltene Erkrankung: Jesy Nelsons Zwillinge werden nie laufen können
Die britische Musikerin Jesy Nelson wandte sich in ihrem jüngsten Instagram-Posting mit einer traurigen Nachricht an ihre Fans. Die 34-Jährige war im Mai des vergangenen Jahres Mutter von Zwillings-Mädchen geworden - doch ihre beiden Töchter haben mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.
Jesy Nelson: Zwillinge leiden an Spinaler Muskelatrophie
In einem Video, das von dem ehemaligen Mitglied der Girlgroup "Little Mix" am 5. Jänner 2026 auf Instagram geteilt wurde, erfährt man, dass die Babys an Spinaler Muskelatrophie (SMA) leiden.
Dabei handelt es sich um eine seltene, genetisch bedingte neuromuskuläre Erkrankung, die zu fortschreitendem Muskelschwund und Muskelschwäche führt, da motorische Nervenzellen im Rückenmark absterben, weil ein wichtiges Protein (SMN-Protein) fehlt. Symptome können schon bei Säuglingen auftreten und beeinträchtigen das Sitzen, Stehen, Atmen und Schlucken, während geistige Fähigkeiten und Sinneswahrnehmungen meist unberührt bleiben.
Ihrer Mutter sei vor wenigen Wochen aufgefallen, dass ihre Töchter ihre Beine weniger bewegten als es bis dahin der Fall war, erzählt Nelson zu Beginn des Videos. Da die Mädchen größer sind als andere Babys in ihrem Alter, hätten bei der Sängerin die Alarmglocken zunächst noch nicht geklingelt.
Inzwischen hat sie aber erfahren, dass ihre acht Monate alten Töchter an SMA leiden - und vermutlich niemals laufen werden können."Uns wurde gesagt, dass sie wahrscheinlich nie wieder laufen können werden", erzählt die Sängerin, sichtlich mitgenommen, "dass sie wahrscheinlich nie wieder ihre Nackenkraft erlangen werden, dass sie behindert bleiben werden, und dass das Beste, was wir jetzt tun können, darin besteht, sie behandeln zu lassen und dann einfach auf das Beste zu hoffen."
Nelson kämpft in dem emotionalen Video mit den Tränen, während sie erklärt: "Es betrifft jeden Muskel im Körper, bis hin zu den Beinen, Armen, der Atmung und dem Schlucken."
"Zum Glück haben die Mädchen ihre Behandlung erhalten, wofür ich unendlich dankbar bin, denn ohne sie würden sie sterben", fügt sie hinzu, während die an ihre Follower appelliert: "Wenn jemand dieses Video sieht und diese Anzeichen bei seinem Kind erkennt, dann bringen Sie Ihr Kind bitte umgehend zum Arzt oder ins Krankenhaus, denn es zählt jede Minute, und Ihr Kind wird eine Behandlung benötigen. Je schneller Sie handeln, desto besser wird seine Zukunft sein."
Die Zwillinge Ocean Jade und Story Monroe kamen vergangenen Mai zu früh zur Welt und verbrachten die ersten Wochen ihres Lebens im Spital. Erst im Juni durften Nelson ihre Kinder nach Hause nehmen, pünktlich zu ihrem 34. Geburtstag. Die Zwillinge stammen aus Nelsons Beziehung mit Zion Foster, die im November 2022 als beendet beendet wurde, bevor das On-Off-Paar im Jänner 2025 bekannt gab, Nachwuchs zu erwarten.
