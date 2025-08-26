Jessica Chastain wird mit Hollywood-Stern gefeiert

Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain (48) erhält mit einer Sternenplakette auf dem "Walk of Fame" einen festen Platz in Hollywood. Am 4. September soll die US-Schauspielerin auf dem berühmten Gehsteig den 2.819. Stern enthüllen. Dabei erhält sie prominente Unterstützung. Als Stargäste, die Tribut zollen, sind Al Pacino (85) und Viola Davis (60) eingeladen.

An der Seite von Pacino stand Chastain bereits 2006 in dem Theaterstück "Salome" in Los Angeles auf der Bühne. Die beiden Stars sind jetzt in Vorbereitungen für das gemeinsame Filmprojekt "Assassination" über die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy.