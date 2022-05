Jessica Biel: In neuer Rolle sieht sie aus wie Ehemann Justin Timberlake

In der Rolle der Mary Camden stand Jessica Biel bereits als Jugendliche für die Serie "Eine himmlische Familie" vor der Kamera. Es folgten viele weitere große Filme und TV-Sendungen. Mittlerweile zählt die Schauspielerin immer noch zu den bekannten Namen Hollywoods.

Seit 2012 ist sie mit Sänger Justin Timberlake verheiratet. Die beiden verbindet vor allem ihr Humor, welchen sie immer wieder gern auch auf Social Media zeigen. Doch in ihrer neuen Titel-Rolle in der Serie "Candy" hat Biel auch optisch einige Ähnlichkeiten mit ihrem Ehemann, als dieser noch jünger war.

Neue Rolle: Jessica Biel sieht aus wie Justin Timberlake

Vor seiner erfolgreichen Solokarriere zählte Justin Timberlake in den 00er-Jahren zu den gefeierten Mitgliedern der Boyband "N*Sync". Der Gruppe gelang der große Durchbruch mit Hits wie "Bye Bye Bye" und "It's Gonna Be Me", welche bis heute noch gerne gehört werden. Doch nicht nur musikalisch sorgten die fünf für Aufmerksamkeit - auch modisch stachen sie damals hervor.