Video geht viral: Jennifer Lopez' Reaktion auf Heuschrecke während Konzert

Nach Jahren im Show-Business lässt sich Jennifer Lopez bei ihren Auftritten nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Ihre Professionalität stellte die Sängerin und Schauspielerin nun einmal mehr unter Beweis - als sie während eines Konzertes von einer Heuschrecke überrascht wurde, die ihren Hals hochgekrochen kam. Ach du (Heu-)schreck! Video von JLo geht viral Am Sonntag, den 10. August, trat JLo im Rahmen ihrer Tour "Up All Night: Live in 2025" in Almaty, Kasachstan, auf, als eine große Grille ihr Kleid entlangwanderte.

Lopez stand vor einem Mikrofon und gab gerade einen ihrer Songs zum Besten, als die Kamera das Insekt einfing, welches am Körper der Sängerin hochkrabbelte und schließlich ihren Hals erreichte. Zu sehen hier:

Manch einer würde in einem solchen Moment einen Schrecken bekommen und die Nerven verlieren - doch nicht JLo, die sich die Grille mit einer souveränen Handbewegung vom Nacken wischte und kurzerhand an den Bühnenrand schleuderte. "Es hat mich gekitzelt", meinte sie dann lächelnd, während sie ihren Auftritt unbeirrt fortsetzte.